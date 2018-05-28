الرئيس الفلسطيني يغادر المستشفى بعد تسعة أيام من العلاج

غادر رئيس الدولة الفلسطينية محمود عباس، اليوم الإثنين 29 مايو-أيار المستشفى الاستشاري العربي بمدينة رام الله، بعد أن تماثل للشفاء.
وأكد الرئيس في كلمة مقتضبة من أمام المستشفى الاستشاري ونشرتها وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أنه غادر المستشفى بصحة تامة، وسيعود إلى ممارسة عمله اعتبارا من يوم يوم غد الثلاثاء.
وشكر في كلمته الجهود التي بذلها الفريق الطبي وإدارة المستشفى مشيرا إلى أنه نموذجا للمستشفيات الفلسطينية.
وفي كلمته وجه أبو مازن تحية لأبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجدهم، وأكد أنه سيستمر في بذل جهوده حتى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
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ووجه رسالة لشكر للزعماء والرؤساء الذي تواصلوا معه للاطمئنان على صحته وقال: "أشكر الملوك والقادة والزعماء والساسة والرؤساء الذي تفضلوا بالسؤال عني، وأنا شاكر للجميع".
من جهته، قال وزير الصحة جواد عواد "هنالك دعم كبير للقطاع الصحي من الحكومة والقطاع الخاص، والنهضة الصحية كانت أساسا بدعم كبير من القيادة السياسية وتحديدا من الرئيس ورئيس الوزراء".
من ناحيته، قال المدير الطبي للمستشفى الاستشاري العربي برام الله، الدكتور سعيد سراحنة: "إن علاج الرئيس في مستشفى فلسطيني مفخرة لأطباء فلسطين وكل الطاقم الصحي في فلسطين، ونتمنى أن يحذوا حذوه كل زعماء العالم".