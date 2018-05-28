رئيس دولة أفريقية يطمئن على صحة محمد صلاح

غرّد أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، عبر حسابه على "تويتر"، الاثنين، أن رئيس دولة أفريقية اتصل بسفير القاهرة بها للاطمئنان على صحة اللاعب المصري، محمد صلاح.
وكتب أبو زيد في التغريدة: "سفير مصر في الغابون تلقي اتصالا من مكتب رئيس الغابون ناقلا رغبة الرئيس في الاطمئنان علي الحالة الصحية للاعب المصري محمد صلاح".
وأضاف: "باعتباره (صلاح) أبرز لاعب أفريقي وأحد أبرز اللاعبين الدوليين، وأن الرئيس الغابوني، علي بونغو، يكن له كل تقدير".
وكان النجم المصري وهداف الدوري الإنجليزي قد أصيب خلال مباراة فريقه، ليفربول، أمام الإسباني، ريال مدريد، في نهائي دوري أبطال أوروبا، مساء السبت.
وتعرض صلاح لإصابة على مستوى الكتف بعد احتكاك مع مدافع مدريد، سيرجيو راموس، ما اُضطره للخروج قبل أقل من نصف ساعة على بداية المباراة، التي انتهت بفوز الملكي بثلاثة أهداف لواحد.
للمزيد على يورونيوز:
وأثارت إصابة صلاح جدلا واسعا في الأوساط الرياضية العالمية والمصرية، لا سيما بعد إشاعات تدور حول احتمال غيابه عن نهائيات كأس العالم التي تقام في روسيا، ابتداء من منتصف حزيران/يونيو القادم.