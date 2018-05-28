شاهد: أم علي.. أول سائقة سيارة أجرة عراقية

ولطالما أرادت أم علي، 50 عاما، خلق حياة تميزها عن نظيراتها من نساء جيلها، فوجدت في القيادة ضالتها.

تعيش كفاح في شقة وسط العاصمة بغداد، وحيدة. في النهار، توصل زبائنها إلى وجهاتهم المختلفة في المدينة، ومساء، تُعد لنفسها وجبة دافئة.

الاعتماد على الذات

وحول تجربتها تقول: "تعلمت القيادة قبل ثلاثة أعوام وحصلت على رخصة قيادة، ثم اشتريت سيارة، لكنني لم أكن أعمل".

وتضيف: "خلال بحثي عن وظيفة، جال في خاطري أن أقود سيارة أجرة، حيث أن الأمر لا يتطلب امتلاك شهادة ما".

ولطالما ترددت أم علي في الاعتماد على بناتها لإعالتها اقتصاديا، لا سيما أنها تحتاج الكثير من المال لشراء الأدوية، وباعتمادها على نفسها في الوقت الراهن، يمنحها الأمر حرية أكبر في اتخاذ القرارات.

وتشدد كفاح على هذه النقطة بالقول: "أريد العيش باعتمادي على نفسي، وألا أكون عبئا على عائلتي، فأنا أنفق الكثير من المال لشراء الدواء أكثر مما تنفق بناتي على عائلاتهن".

كفاح خلال عملها CCTV

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من جهة أخرى، يعبر عباس الحلاق، أحد زبائن أم علي الدائمين، عن احترامه لشجاعتها في العمل ضمن مجال لطالما سيطر عليه الرجال.

ويقول الحلاق: "أريد تشجيع النساء على إيجاد عمل والبحث عن فرص في الحياة".

وعلى رغم أن العديد من أقاربها كانوا ضد عملها، إلا أن كفاح تحسب نفسها محظوظة بوجود أشخاص يدعمونها ويقدرون ما تفعل.