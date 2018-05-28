مقتل العشرات واعتقال الآلاف في حملة لمكافحة المخدرات في بنغلادش

قال مسؤولون الاثنين إن شرطة بنغلادش قتلت 86 شخصاً على الأقل واعتقلت نحو سبعة آلاف في إطار حملة لمكافحة المخدرات بدأتها هذا الشهر مما أثار مخاوف النشطاء في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان من حرب على المخدرات على غرار تلك الدائرة في الفلبين.

ويقول المسؤولون إن الشيخة حسينة رئيسة الوزراء وافقت على الحملة في أوائل مايو أيار لمعالجة انتشار عقار يا با وهو الاسم الذي يعرف به الميثامفيتامين في آسيا والذي تقدر حجم تجارته بنحو ثلاثة مليارات دولار سنوياً.

وقال ديفداس بهاتاتشاريا الضابط الكبير بالشرطة للصحفيين : "في الآونة الأخيرة زادت تجارة المخدرات ونحن نشعر أنه يتعين تنبيه الناس وتحفيزهم على العمل على مكافحة ذلك".وأضاف "العملية ستستمر حتى يتم القضاء عليها تماما".