شبكة "بي إن سبورت" تطالب بملاحقة المقرصنين لحقوقها في السعودية

تقدمت شبكة القنوات الرياضية القطرية"Bein sport" بطلب للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"،لإتخاذ الإجراءات القانونية ضد مخالفي حقوق بث مباريات كأس العالم 2018 في السعودية.

وأكدت صوفي جوردان المستشارة القانونية للمجموعة الإثنين 28 مايو /أيار، هذه الخطوة، وقالت لوكالة "فرانس برس " طلبنا من الفيفا اتخاذ اجراءات قانونية مباشرة ضد عرب سات والإشارات التي في حوزتنا تظهر أنهم مسؤولون عن ذلك".

جوردان أكدت أن منظمة الاتصالات الفضائية العربية "عربسات"، تخرق حقوق البث الحصرية التي تملكها شبكة قنوات "بي إن سبورت"، للعديد من البطولات.