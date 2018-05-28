شبكة "بي إن سبورت" تطالب بملاحقة المقرصنين لحقوقها في السعودية

تقدمت شبكة القنوات الرياضية القطرية"Bein sport" بطلب للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"،لإتخاذ الإجراءات القانونية ضد مخالفي حقوق بث مباريات كأس العالم 2018 في السعودية.
وأكدت صوفي جوردان المستشارة القانونية للمجموعة الإثنين 28 مايو /أيار، هذه الخطوة، وقالت لوكالة "فرانس برس " طلبنا من الفيفا اتخاذ اجراءات قانونية مباشرة ضد عرب سات والإشارات التي في حوزتنا تظهر أنهم مسؤولون عن ذلك".
جوردان أكدت أن منظمة الاتصالات الفضائية العربية "عربسات"، تخرق حقوق البث الحصرية التي تملكها شبكة قنوات "بي إن سبورت"، للعديد من البطولات.
وبحسب الشركة المالكة للقنوات، فإن بطولات كبرى كالدوريات الأوربية وكأس العالم القادمة في روسيا تتعرض للقرصنة من قبل موزعين في عدة دول ومنها السعودية، رغم أن هذه الحقوق حصرية للشركة، حيث تمتلك حقوق بث مباريات كأس العالم بمجملها في 24 دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وبحسب "فرانس برس"، فإن متحدثا باسم الفيفا أكد أن الاتحاد يأخذ بجدية كل الانتهاكات المتعلقة بالملكية الفكرية، كالتدفق غير الشرعي أو إعادة البث بدون حقوق، وأنه يتم العمل مع كل الشركاء للحد من هذه الانتهاكات.
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وبحسب شبكة "بي إن سبورت" فإن مجموعة قنوات تحمل اسم "بي آوت كيو"، تعرض منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي عبر قمر عربسات هذه البطولات، ومسلسلات وأفلام وبرامج طبخ، وأن بثها وصل المغرب والأردن وسوريا، وتوقعت أن تصل إلى دول أخرى.
المدير العام للمجموعة القطرية في الشرق الأوسط توم كيفيني، أكد أن عملية القرصنة هذه هي سرقة محتوى، وأن التمويل الذي تحتاجه مثل هذه العملية كبير جدا.
أما المدير التنفيذي للشبكة فقط طالب الفيفا بالانخراط بشكل أكبر في القضية كونها تشمل مالكين آخرين لحقوق البث، مشددا على أن مجموعته باتت تدفع مقابل البث الحصري لكنها لا تحصل عليه.
يذكر أن مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول كانت قد بثت بشكل مقرصن عبر بعض القنوات.