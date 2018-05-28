أطلقت شركة كوكا كولا في اليابان أول مشروب كحولي، بنكهة الليمون، في محاولة للاستفادة من الأسواق الجديدة والمستهلكين.
كوكا كولا تطلق أول مشروب بالكحول من اليابان
كوكا كولا تطلق أول مشروب بالكحول من اليابان
وفي حدث عالمي لأول مرة لمنتجات الشركة الأمريكية، تم بيع ثلاثة مشروبات ليمون الاثنين، وتتراوح نسب الكحول فيها من 3 إلى 8 بالمئة. ويستهدف هذا المنتج سوقاً متنامية من الشاربين الشبان.
وكان رئيس شركة "كوكا كولا" في اليابان خورخي غاردونيو قد قال على موقع الشركة قبل أسابيع: "لم نقم بتجربة طرح مشروب كحولي خفيف من قبل، ولكنّه سيكون مثالاً لاستكشاف فرصة جديدة خارج نطاق المشروبات الغازية فقط".
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ويعد هذا المشروع الأول من نوعه في صنف المشروبات الكحولية الذي تنتجه شركة كوكا كولا في تاريخها الذي يعود إلى 126 عاماً.
وكانت شركة كوكاكولا مع تزايد الوعي الصحي لدى المستهلكين الشباب، قد نوّعت من مصادرها بعيداً عن المشروبات الغازية، من بينها شراء علامات المياه والشاي التجارية.
وقال غاردونيو إنها "تجربة متواضعة لطرح نوع كهذا من المشروبات". وأضاف: "لا اعتقد أن الناس من جميع أنحاء العالم يتوقعون رؤية هذا النوع من المشروبات من كوكا كولا".