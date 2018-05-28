شاهد.. ملامح الحضارة العربية واللاتينية والبيزنطية في قصر إيطالي

بالريمو هي عاصمة الثقافة الإيطالية للعام 2018، آثار من الحضارة العربية واللاتينية والبيزنطية تركت بصمتها على المدينة، وربما تكون كنيسة "بالاتين" احدى هذه الآثار الشاهدة على المزج بين هذه الثقافات.

قصر النورمانيين، أو القصر الملكي في بالريمو، حيث كان مقر ملك "صقلية"، ومبنى البرلمان الصقلي، واليوم هو مقر الحكم المحلي في المدينة، ويعتبر القصر أقدم مقر ملكي في أوروبا، حيث كان مقر لحكم كلا من فريديريك الثاني وكونارد الرابع.