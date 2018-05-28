توفي اليوم في مكتبه بالعاصمة باريس الفرنسي سيرج داسو، رجل الأعمال الرائد في مجال صناعة الطيران والدفاع والسياسي المحافظ إثر أزمة قلبية.
وفاة رجل الأعمال الفرنسي سيرج داسو بأزمة قلبية عن عمر ناهز 93 عاما
وفاة رجل الأعمال الفرنسي سيرج داسو بأزمة قلبية عن عمر ناهز 93 عاما
ولد داسو بمدينة بلوخ في الرابع من 4 أبريل/ نيسان من عام 1925.
وتتحكم مجموعة داسو التي أدارها وأسسها والده في شركة داسو للطيران كما تملك صحيفة لوفيغارو اليمينية. كما أنها المساهم الرئيسي في شركتي داسو سيستمز وتاليس بالإضافة إلى امتلاك حصص أقل في عدة شركات فرنسية أخرى.
وقد دخل عالم السياسة إلى جانب حزب اليمين وشغل منصب رئيس بلدية كورباي إيسون في ضواحي باريس من عام 1995 إلى عام 2009 قبل أن يصبح عضوا في مجلس الشيوخ الفرنسي عن حزب الجمهوريين اليميني في الفترة ما بين 2004 إلى خريف2017.
وكان من المرتقب أن يمثل سيرج داسو الأسبوع المقبل أمام القضاء في جلسة استئناف على خلفية قضية غسيل أموال التهرب الضريبي.
حيث كان حُكم علىيه في فبراير شباط الماضي بغرامة مليونيْ يورو وحرمانه من الحق في الترشح لمدة خمس سنوات.