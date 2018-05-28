قال متحدث باسم مجموعة داسو إن رجل الأعمال الفرنسي الرائد في مجال صناعة الطيران والدفاع سيرج داسو، الذي بنت مجموعته الطائرة رافال، توفي في باريس الاثنين عن عمر بلغ 93 عاما.
وفاة رجل الأعمال الفرنسي سيرج داسو بأزمة قلبية عن عمر ناهز 93 عاما
وفاة رجل الأعمال الفرنسي سيرج داسو بأزمة قلبية عن عمر ناهز 93 عاما
وأضاف المتحدث أن داسو توفي في مكتبه بباريس في حدود الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي بعد تعرضه لأزمة قلبية حادة.
وكان داسو خامس أغنى شخص في فرنسا على حد ذكر مجلة تشالنج الاقتصادية.
وتتحكم مجموعة داسو التي أدارها وأسسها والده في شركة داسو للطيران، كما تملك صحيفة لوفيغارو اليمينية، كما أنها المساهم الرئيسي في شركتي داسو سيستمز وتاليس بالإضافة إلى أنها تحوز حصصا أقل في عدة شركات فرنسية أخرى.
وولد سيرج داسو بمدينة بلوخ في الرابع من 4 أبريل/ نيسان من عام 1925. وقد دخل داسو عالم السياسة إلى جانب حزب اليمين وشغل منصب رئيس بلدية كورباي إيسون في ضواحي باريس من عام 1995 إلى عام 2009 قبل أن يصبح عضوا في مجلس الشيوخ الفرنسي عن حزب الجمهوريين اليميني في الفترة ما بين 2004 إلى خريف2017.
وكان من المرتقب أن يمثل سيرج داسو الأسبوع المقبل أمام القضاء في جلسة استئناف على خلفية قضية غسيل أموال التهرب الضريبي.
حيث كان حُكم علىيه في فبراير شباط الماضي بغرامة مليونيْ يورو وحرمانه من الحق في الترشح لمدة خمس سنوات.