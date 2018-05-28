ماتاريلا يسعى لتدارك أزمة سياسية، دستورية واقتصادية تلوح في إيطاليا

فشل جهود جوزيبي كونتي في تشكيل حكومته ينذر بأزمة سياسية ودستورية في إيطاليا، وهو ما قد يعجّل بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.ووفق توقعات سياسيين ومراقبين فإن الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا سيطلب من كارلو كوتاريلي رئاسة حكومة مؤقتة إلى حين اجراء هذه الانتخابات المبكرة. وكوتاريلي هو مسؤول سابق في صندوق النقد الدولي.

هذا وكان الحزبان المناهضان للمؤسسات (حزب الرابطة وحزب حركة خمس نجوم)، وهما الحزبان الفائزان في الانتخابات التشريعية الأخيرة قد تخليا عن خططهما لتشكيل حكومة ائتلافية واتهما ماتاريلا بخيانة الدستور وطالبا بإجراء انتخابات جديدة في أقرب وقت ممكن. وقد جاء ذلك بعد ان رفض الرئيس مارتيلا اختيارهما للخبير الاقتصادي باولو سافونا ليتولى منصب وزير الاقتصاد.