ماتاريلا يسعى لتدارك أزمة سياسية، دستورية واقتصادية تلوح في إيطاليا

فشل جهود جوزيبي كونتي في تشكيل حكومته ينذر بأزمة سياسية ودستورية في إيطاليا، وهو ما قد يعجّل بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.ووفق توقعات سياسيين ومراقبين فإن الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا سيطلب من كارلو كوتاريلي رئاسة حكومة مؤقتة إلى حين اجراء هذه الانتخابات المبكرة. وكوتاريلي هو مسؤول سابق في صندوق النقد الدولي.
هذا وكان الحزبان المناهضان للمؤسسات (حزب الرابطة وحزب حركة خمس نجوم)، وهما الحزبان الفائزان في الانتخابات التشريعية الأخيرة قد تخليا عن خططهما لتشكيل حكومة ائتلافية واتهما ماتاريلا بخيانة الدستور وطالبا بإجراء انتخابات جديدة في أقرب وقت ممكن. وقد جاء ذلك بعد ان رفض الرئيس مارتيلا اختيارهما للخبير الاقتصادي باولو سافونا ليتولى منصب وزير الاقتصاد.
سافونا المرشح لوزارة الاقتصاد "معادٍ لاوروبا واليورو"
وفي كلمة متلفزة، شرح ماتاريلا سبب رفضه لسافونا قائلاً: "إنه معارض صريح لليورو والاتحاد الأوروبي...وقد هدد بسحب إيطاليا من منطقة العملة الموحدة".
وأضاف ماتاريلا: "غموض موقفنا أثار قلق المستثمرين والمودعين في إيطاليا والخارج (...) عضوية اليورو خيار أساسي. إذا كنا نريد مناقشتها علينا حينئذ أن نفعل ذلك بأسلوب جدي".
الحزبان اللذان فازا بالانتخابات التشريعية الأخيرة واللذان من المفترض أن يشكلا الحكومة الائتلافية هما حزب رابطة الشمال (من أقصى اليمين) ويتزعمه ماتيو سالفيني وحركة خمسة نجوم المعادية للاتحاد الأوروبي بقيادة لويجي دي مايو.
سالفيني ودي مايو طالبا بمساءلة الرئيس بتهمة "خيانة الدولة لرفضه تعيين سافونا في منصف وزير الاقتصاد". وأعلنا أنهما يريدان إحالة هذه الازمة "إلى البرلمان لمحاكمة الرئيس وفقاً للمادة 90 من الدستور".
من جهة أخرى، تراجع أداء الأسواق المالية في إيطاليا بسبب مخاوف تشير لبدء عملية إنفاق وبذخ ما يشكل خطورة على الدين الإيطالي الضخم والذي يزيد بـ 1.3 أضعاف عن إجمالي الناتج المحلي للبلاد.
لكنّ خطوة ماتاريلا في رفض تعيين سافونا المعادي لأوروبا، دفعت لارتفاع اليورو أمام الين الياباني (بنسبة 0.6%) وغيره من العملات الأجنبية.
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