روحاني قريبا في الصين والملف النووي الإيراني في صلب المحادثات

من المقرر أن يزور الرئيس الإيراني حسن روحاني الصين الشهر المقبل للمشاركة في اجتماع قمة إقليمي يُعقد في مدينة تشينغداو الساحلية شمال الصين بهدف تفادي تعطيل أي مشاريع، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه الدول الكبرى إلى إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.

وزارة الشؤون الخارجية الصينية أكدت أنّ زيارة روحاني ستكون زيارة عمل حيث سيحضر اجتماع قمة الكتلة الأمنية التي ترأسها الصين وروسيا والتي تعرف باسم منظمة شنغهاي للتعاون. وإيران حاليا عضو مراقب في منظمة شنغهاي للتعاون على الرغم من سعيها منذ فترة طويلة لأن تصبح عضوا كاملا في المنظمة.