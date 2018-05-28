جلعاد اردان وزير الامن الإسرائيلي يمنع أسرى حماس من متابعة نهائيات كأس العالم

"نحن في بلد يفترض فيه أن يكون ديمقراطيا، أن يطلق شرطي النار صوب طفلة و يقتلها هذا أمر من الصعوبة بمكان توقعه. و من أجل إيجاد حلول ينبغي أن نحصل على إجابات،ترتبط أساسا بمن أعطى الأوامر للشرطي بإطلاق النار . فقد كانت الشاحنة تنقل كثيرا من الأطفال ايضا وهناك لبس تام في ما يتعلق بوضع المهرّبين والمهاج"

سلمى بن خليفة محامية الدفاع في قضية مقتل الطفلة مودّة -بلجيكا