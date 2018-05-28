جلعاد اردان وزير الامن الإسرائيلي يمنع أسرى حماس من متابعة نهائيات كأس العالم

أعلن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد اردان أنه سيمنع الأسرى الفلسطينيين التابعين لحركة حماس من مشاهدة مباريات كأس العالم المقبلة. وقد أوردت هذا الخبر صحفية "واي نت" الالكترونية يوم الأحد.
وأكد الوزير الإسرائيلي خلال مقابلة أجراها مع الموقع: "لا نية لدي السماح لأعضاء حماس المعتقلين في سجوننا من الاستفادة بمباريات كأس العام، طالما لدينا إسرائيليون محتجزون وجثث جنود في قطاع غزة".
وفق قوانين السجون الإسرائيلية، يحق لجميع السجناء والمعتقلين مشاهدة التلفزيون، لكن اردان يسعى للتأكد من أن قراره يتماشى والقوانين، وذلك قبل حلول موعد نهائيات كأس العالم في روسيا في 14 يونيو-حزيران المقبل.
وأضاف إردان: "كل من حاول أن يكون على هامش العائلة الدولية عبر دعمهم للإرهاب لا يمكنهم الاستفادة من مباراة رياضية تجمع الشعوب".
هذا ويبلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية 7 آلاف شخص بينهم نساء وأطفال وفق نادي الأسير الفلسطيني.
أما عدد الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس فهما رجلان، أحدهما يهودي اثيوبي الأصل واسمه أفيرا منغيستو والثاني مسلم من البدو واسمه هشام السيد. لقد دخل كل منهما القطاع على التوالي في 2014 و2015، وهما يعانيان من اضطرابات عقلية كما تقول منظمة "هيومن رايتس ووتش".
كما تحتفظ حماس بجثتي جنديين إسرائيليين قتلا في الحرب على غزة في العام 2014 واسمهما أورون شاؤول وهدار غولدن.
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