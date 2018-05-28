ظهور مفاجئ لكيم جونغ أون في سنغافورة

لاحق سنغافوريون منبهرون الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في أحد الشوارع قبل أن يدركوا أن هذا الرجل البدين، صاحب الشعر الأسود والأملس قرب فندق مارينا باي ساندس ليس سوى شخص يقلده.
وقال ساغار أدموت الذي يزور سنغافورة من مومباي بالهند بعد أن التقط عدة صور ذاتية "سيلفي" مع هذا الشبيه وخلفهما خليج المدينة: "كان يبدو وكأنه كيم جونغ أون الحقيقي ولكن أدركت فيما بعد إنه ليس الشخصية الحقيقية"، مضيفا: "عندما تراه يصعب جدا اكتشاف الأمر".
ويطلق هذا الرجل الاسترالي الصيني الذي يقلد الزعيم الكوري الشمالي على نفسه اسم هاوارد إكس فقط وقال إنه يتمني نجاح القمة بين كيم والرئيس الأميركي دونالد ترامب للتفاوض على إنهاء برنامج كوريا الشمالية النووي.
للمزيد:
وظهر هاوارد إكس أيضا بوصفه كيم في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيانغ شانغ بكوريا الجنوبية في فبراير-شباط ليصيب قائدات التشجيع الكوريات الشمالية بالحيرة واللائي اعتقدن في بادئ الأمر أن زعيمهم وصل إلى ملعب الهوكي.
وأكد هاوارد إكس بأن ظهور كيم كثالث زعيم لكوريا الشمالية في العام 2011 كان مكسبا بالنسبة إليه حيث بدأ مسيرة جديدة في الأفلام والإعلانات التجارية ومهام خاصة معظمها في مسقط رأسه في هونغ كونغ.
كما أشار شبيه كيم جونغ أون إلى أنّ زعيم كوريا الشمالية يشبهه إلى حد كبير، وهذه مسألة ضرورية بأنّ يفعل شيئا من خلال استغلال ذلك "الشبه" لجمع بعض المال".