كهوف كوميستافي في جورجيا

تقع كهوف كوميستافي على بعد 20 كيلومترا من مدينة كوتايسي غرب جورجيا، وهي أكبر وأكثر الكهوف إثارة في البلاد. الشقيق الأصغر للمجمع الضخم هذا هو كهف ساتابليا بالقرب من موقع مستحاثة الديناصور، لكن الجوهرة الرئيسة هو كهف بروميثيوس. هنا يمكنك التمتع بالمناظر الخلابة للصواعد والنوازل والشلالات المتحجرة والأنهار الجوفية.

"نقف هنا في بقعة رائعة في قلب متاهة من الكهوف تمتد عشرات الكيلومترات تحت الأرض. تخيل أن بعض هذه الصخور يعود تشكلها إلى 60 مليون سنة".

في هذه الأيام، يستطيع الزائرون الاستمتاع بالتجول لمسافة 1.2 كيلومترا، لكن الأشخاص الذين اكتشفوا هذا المكان في عام 1984، وصلوا إلى هنا عبر ممرات ضيقة جدا.