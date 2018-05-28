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كهوف كوميستافي في جورجيا

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كهوف كوميستافي في جورجيا

كهوف كوميستافي في جورجيا
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تقع كهوف كوميستافي على بعد 20 كيلومترا من مدينة كوتايسي غرب جورجيا، وهي أكبر وأكثر الكهوف إثارة في البلاد. الشقيق الأصغر للمجمع الضخم هذا هو كهف ساتابليا بالقرب من موقع مستحاثة الديناصور، لكن الجوهرة الرئيسة هو كهف بروميثيوس. هنا يمكنك التمتع بالمناظر الخلابة للصواعد والنوازل والشلالات المتحجرة والأنهار الجوفية.

"نقف هنا في بقعة رائعة في قلب متاهة من الكهوف تمتد عشرات الكيلومترات تحت الأرض. تخيل أن بعض هذه الصخور يعود تشكلها إلى 60 مليون سنة".

في هذه الأيام، يستطيع الزائرون الاستمتاع بالتجول لمسافة 1.2 كيلومترا، لكن الأشخاص الذين اكتشفوا هذا المكان في عام 1984، وصلوا إلى هنا عبر ممرات ضيقة جدا.

مختص بعلم الكهوف في مجمع كهف برومثيوس – أميران جامريشفيلي، يقول:

"يمكننا التشبيه، أننا كنا غارقين في الوحل حتى آذاننا. عندما وصلنا إلى هذه القاعة الضخمة، وهذه المنظومة المثيرة تحت الأرض. كانت سعادتنا بلا حدود. لم نستطع الانتظار حتى الخروج من هنا ومشاركة ذلك بقية زملائنا".

لا تضيّع المتعة الأخيرة، رحلة في القارب عبر النهر تحت الأرض لتصل عبره إلى العالم الخارجي.

إعداد موفد يورونيوز كلاوديو روسمينو

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