شرطة ميلووكي تعتذر للاعب ستيرلنغ براون على ما تعرض له من اعتداء

ستيرلنغ براون لاعب نادي ميلووكي باكس لكرة السلة، الذي تعرض لاعتداء بالمسدس الكهربائي من قبل عناصر شرطة المدينة في كانون الثاني/يناير الماضي، تقدم له رئيس شرطة ميلووكي بالاعتذار.
خلال مؤتمر صحفي قال ألفونسو موراليس رئيس قسم الشرطة في اعتذاره ان التحقيق الذي فتح بالحادث خلُص الى أن رجال الشرطة تصرفوا بطريقة غير مناسبة وقد تمت معاقبتهم مؤخراً.
كما نشرت الشرطة نسخة عن الفيديو الذي تم تصويره بالآلة التي يضعها دوماً أحد عناصر الدورية على صدره.
هذا الحادث وقع عند الساعة الثانية من صباح السادس والعشرين من كانون الثاني/يناير الماضي. حينها أوقف رجال الشرطة بروان وهو قادم باتجاه سيارته التي ركنها في مكان غير مسموح التوقف فيه. وكلما كان يكرر أحدهم سؤاله "ما اسمك؟" كان براون يجيبب معرفاً عن نفسه، وذلك لمرات عدة. فتجمع حوله رجال شرطة آخرون، وبعد ان طلبوا منه سحب يديه من جيبيه، أمسك أحدهم به ورماه على الأرض.
هذا ويمكن سماع صراخ شرطي وهو يقول "مسدس كهربائي" ثم دوى صوت ستيرلنغ براون متألماً.
لاعب ميلووكي باكس، الذي تقدم بشكوى ضد رجال الشرطة، صرّح أن ما جرى معه بالـ"الخطأ" وقال إن شراء بطاقة تسمح بتوقيف السيارة تحولت الى محاولة ترهيب قام بها عناصر الشرطة".
كما أصدر النادي بياناً عبّر فيه عن دعمه الكامل للاعبه وجاء فيه "الاعتداء والتخويف اللذان تعرض لهما ستيرلنغ على يد شرطة ميلووكي هو أمر مخجل وغير مبرر".