قالت صحيفة إسرائيلية إن الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش مالك نادي تشيلسي الذي وجد نفسه بدون تأشيرة لبريطانيا حصل على الجنسية الإسرائيلية الاثنين وسينتقل إلى تل أبيب حيث اشترى عقارا هناك.
مالك نادي تشيلسي يتحصل على الجنسية الإسرائيلية
مالك نادي تشيلسي يتحصل على الجنسية الإسرائيلية
وذكر موقع واي نت التابع لصحيفة يديعوت أحرونوت أكبر الصحف الإسرائيلية مبيعا أن ابراموفيتش الذي يعتنق اليهودية وصل إلى تل أبيب الاثنين وحصل على وثائق تؤكد وضعه كمواطن إسرائيلي.
ورفضت المتحدثة باسم وزارة استيعاب المهاجرين الإسرائيلية التعليق على التقرير مرجعة ذلك إلى حقوق خصوصية الأفراد لكن متحدثة باسم إدارة السكان والهجرة أكدت حصول ابراموفيتش على الجنسية. كما رفض متحدث باسم ابراموفيتش التعليق أيضا.
ويعد ابراموفيتش واحدا من أكبر أغنياء بريطانيا منذ اشترى النادي المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز في 2003.
وانتهت تأشيرته البريطانية في الشهر الماضي وقالت مصادر لرويترز إن تجديدها هذه المرة يستغرق وقتا أكثر من المعتاد. ورفضت الحكومة البريطانية التعليق على المسألة.
اقرأ أيضا على يورونيوز:
وتمنح إسرائيل الجنسية لأي يهودي يرغب في الانتقال إليها ويمكن إصدار جواز سفر للحاصل على الجنسية على الفور. ويمكن لحاملي جواز السفر الإسرائيلي دخول بريطانيا دون تأشيرة لفترات قصيرة لكن العمل هناك يستلزم الحصول على تأشيرة.
وتشهد العلاقات الروسية البريطانية توترا منذ حادث تسميم العميل المزدوج الروسي السابق سيرجي سكريبال في بريطانيا في شهر مارس آذار واتهام لندن لموسكو بالضلوع فيه. ونفى الكرملين أي دور له في الحادث.
ويزور ابراموفيتش إسرائيل بشكل منتظم وذكرت الصحيفة أنه اشترى عقارا كان فندقا في السابق في حي قديم بتل أبيب قريب من شاطئ البحر المتوسط.