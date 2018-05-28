مطبوعة ضخمة بشعارات تبتية لحماية الإرث البوذي في سويسرا

تم إطلاق مطبوعة ضخمة مصحوبة بشعارات تبتية للأفكار الجيدة في متحف ريبتيبرغ في مدينة زيورخ في سويسرا.
وتمت طباعة المجلد بأربعة ألوان بالإضافة إلى الذهب، ويبلغ وزنه 23 كيلوغراماً، ويصل عدد صفحاته إلى 500 صفحة، كما أنه لا يحتوي على عبارات مكتوبة ويظهر رسومات ولوحات جدارية بألوان زاهية.
وتحتوي المطبوعة على صور لأديرة ومعابد من التبت وتماثيل لبوذا تعود لأكثر من ثمانية قرون، بالإضافة إلى مشاهد دينية وصور مختلفة للآلهة وتعليمات لممارسة " التانترا".
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وكان صاحب ومصور المشروع توماس ليرد قد عمل على المشروع لأكثر من سبع سنوات، في محاولة لحماية الإرث البوذي وجدارياته من الاندثار، وكانت النتيجة تلك المطبوعة الضخمة التي تحتوي على أكثر من 998 لوحة جدارية.
ويعتبر توماس أن هذا العمل ليس كتاباً بل هو مرجع ومصدر للأجيال المقبلة في المستقبل، ويضيف : "هذا كنز ثمين وأريد أن أتأكد أن كل العالم سيتمكن من رؤيته دائماً".
وتمت مباركة وتوقيع النسخ من قبل الدالاي لاما، الذي بدأ إعطاء دروس في الديانة البوذية من خلال تلك الجداريات قبل أن يتعلم القراءة.
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