وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمنح الجنسية الفرنسية للمهاجر المالي مامودو قاساما، الذي أنقذ طفلا كان عالقا في الطابق الرابع بإحدى عمارات الدائرة الثامنة عشرة من العاصمة الفرنسية باريس. كما وعد بتكوينه وتأهيله للعمل في صفوف فريق الحماية المدنية والاسعاف.
الرئيس الفرنسي يعد بمنح الجنسية الفرنسية لـ "سبيدرمان" باريس بعد انقاذه لطفل من الموت
الرئيس الفرنسي يعد بمنح الجنسية الفرنسية لـ "سبيدرمان" باريس بعد انقاذه لطفل من الموت
وفي سياق متصل أكد مسؤول بمكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنّ قصر الاليزيه الرئاسي دعا قاساما للقاء ماكرون صباح الاثنين.
وكانت رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو قد اشادت ببطولة المهاجر المالي، الذي جازف بحياته، عندما تسلق واجهة مبنى مؤلف من أربعة طوابق في شمال العاصمة الفرنسية باريس لإنقاذ طفل كان متدليا من شرفة المنزل. وقالت هيدالغو إنها بلدية باريس ستدعم محاولاته للإقامة في فرنسا.
وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي المقطع المصور الذي أظهر تسلق مامودو قاساما بشكل سريع للوصول إلى الطفل وسط تشجيع من المتابعين المرعوبين، ووصف بعض الناس الشاب المالي البالغ من العمر 22 عاما بأنه "سبيدرمان" حقيقي.
وقالت رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو على حسابها الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "تهانينا لمامودو قاساما على تصرفه الشجاع الذي أنقذ حياة طفل"، كما أكدت أنها اتصلت به هاتفيا لتشكره.
وأشارت هيدالغو إلى أن قاساما أبلغها أنه وصل من مالي منذ بضعة شهور وأنه يتمني البقاء في فرنسا. وقالت " قلت إنّ لفتته البطولية مثال لكل المواطنين، وإن مدينة باريس ستحرص بشكل واضح على دعم جهوده للإقامة في فرنسا".
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وسجل أيضا كريستوف كاستانير وزير الدولة الفرنسي، والمتحدث السابق باسم الحكومة على موقع "تويتر" مدى إعجابه بإقدام قاساما على إنقاذ حياة شخص دون أي تفكير في حياته هو. وذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن قاساما كان يسير بجوار المكان عندما رأي تجمعا أمام المبنى ثم أقدم على المساعدة. ونقلت الصحيفة عنه قوله: "قمت بذلك لأنه طفل"، مضيفا: ""تسلقت المبنى. وأحمد الله أنني أنقذته".