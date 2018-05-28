الحكومة السورية تسلم الأمم المتحدة قائمة المرشحين للجنة الدستور

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا الاثنين إن الحكومة السورية سلمت‭ ‬للأمم المتحدة قائمة بأسماء المرشحين للجنة الدستور.

وتم الاتفاق على تشكيل اللجنة، التي ستعيد كتابة الدستور، خلال مؤتمر السلام السوري في منتجع سوتشي الروسي في يناير كانون الثاني. ويختار دي ميستورا أعضاء اللجنة.

وقالت ريم إسماعيل المتحدثة باسم دي ميستورا إن الأمم المتحدة تدرس قائمة الأسماء بعناية لكنها رفضت الإدلاء بمزيد من التفاصيل.