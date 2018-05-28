شاهد: إطلاق آلاف البالونات في الهواء من أجل الأطفال المفقودين في المجر
أُطلق أكثر من 10 آلاف بالون في الهواء، في أكثر من مدينة مجرية، من أجل الأطفال الضائعين والمفقودين.
الحدث الذي بات سنويا، انطلق عام 2011 بمبادرة مدنية من قبل مؤسسة "ثاوساند لانترز"، لإحياء ذكرى الأطفال المفقودين، ومن أجل نشر الوعي حول حقيقة أن أعدادهم تتزايد عاما بعد آخر.
كما يتضمن الحدث إقامة عدة حفلات موسيقية، حيث اعتلى المنصات 50 موسيقيا هذا العام، في مختلف المدن المجرية.
وفي نهاية اليوم، يُطلق آلاف البالونات في الهواء المملوءة بغاز الهيليوم.