السير على الحبل بالكعب العالي
ثلاث نساء من بين أفضل السائرات على الحبل شاركن، الاحد، في منافسات السير على الحبل بحذاء ذي كعب عال في زانغجياجي وسط أقليم هونان الصيني.
في هذا الحدث الذي يقطع الانفاس، سارت كل المتنافسات بأحذيتهن ذي الكعب العالي على الحبل البالغ طوله سبعين متراً وسماكته 25 ملمتراً، وقد علق في الهواء على ارتفاع 1.300 متر. وقد فضلن ترك الحبل دون شد كي يتردد كالترامبولين.
هذا التحدي الهائل شاركت فيه ميمي غيدسون من فرنسا وميا نوبليت من كندا وفايث ديكي من الولايات المتحدة. وكان على كل منهن أن يسيرن مسافة 55 متراً دون التعثر والوقوع وذلك بأقصى سرعة ممكنة. وقد حظيت كل منهن بثلاث محاولات.
الكندية نوبليت تمكنت من المحاولة الأولى من قطع المسافة بـ 22 دقيقة و36 ثانية دون أن تتأثر بالريح واهتزازات الحبل. اما الفرنسية غيدسون فلم تفلح الا في المحاولة الثانية، وقطعت المسافة بتسع دقائق و24 ثانية. اما الأميركية ديكي ففشلت في المحاولات الثلاث.