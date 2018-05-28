اعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بحثا المستجدات الخاصة بكوريا الشمالية في اتصال هاتفي الاثنين وأكدا أنها سيلتقيان قبل قمة متوقعة بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.
البيت الأبيض: ترامب وآبي يتفقان على اللقاء قبل القمة مع كيم
البيت الأبيض: ترامب وآبي يتفقان على اللقاء قبل القمة مع كيم
وجاء في بيان للبيت الأبيض أن ترامب وآبي أكدا في الاتصال الهاتفي على "حاجة الطرفين الملحة لتفكيك أسلحة كوريا الشمالية النووية والكيماوية والبيولوجية وبرنامجها للصواريخ الباليستية تفكيكا تاما".
وقالت الرئاسة الامريكية انه خلال المحادثة الهاتفية بحث ترامب وآبي "التطورات الاخيرة في كوريا الشمالية وأكدا انهما سيلتقيان مجددا لمواصلة التنسيق من كثب قبل الاجتماع المرتقب بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية".
كما اتفق الطرفان على "حتمية" ان تنزع كوريا الشمالية سلاحها النووي وتتخلص من برنامجها للصواريخ البالستية، كما اعلن البيت الابيض.
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