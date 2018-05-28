تظهر هذه المشاهد الموقف البطولي الذي قام به الشاب المالي مامودو غاساما، الذي يبلغ من العمر 22 عاما بالمجازفة بحياته من أجل إنقاذ طفل كاد يهوي من شرفة منزله بالطابق الرابع في العاصمة الفرنسية باريس، في موقف إنساني لقي إشادة واسعة النطاق.
شاهد لحظة انقاذ "سبيدرمان" باريس لطفل كان عالقا في الطابق الرابع
شاهد لحظة انقاذ "سبيدرمان" باريس لطفل كان عالقا في الطابق الرابع
وتسلق مامودو غاساما المبنى الكائن في الدائرة الثامنة عشرة بصورة مذهلة، وتداول ملايين الأشخاص في فرنسا والعالم فيديو عملية الإنقاذ، وهو ما جعل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقوم بدعوته إلى قصر الإيليزيه ويعد بمنحه الجنسية الفرنسية مكافأة على عمله البطولي. ومن المقرر أن يلتحق مامودو غاساما بوحدة الحماية المدنية للعمل.
ومامومودو غاساما مهاجر مال،ي ويقيم بشكل غير شرعي في فرنسا، التي وصلها منذ أشهر حيث اكد أنه يحلم في بناء حياة جديدة.