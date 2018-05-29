شاهد: إنقاذ رسامي غرافيتي علقوا في الهواء بالمكسيك
تمكنت فرق الإغاثة في العاصمة مكسيكو من إنقاذ أربعة رسامين جداريات، بعد تهاوي السقالات التي كانوا يقفون عليها.
وبعد أوقات عصيبة، كان على رجال الإنقاذ أن ينزلوا إلى أسفل المبنى للوصول إلى الرسامين العالقين، وتطويقهم بأحزمة الإنقاذ، ليتمكنوا من إعادتهم إلى بر الأمان.
وقدر مدير خدمة الإنقاذ غويدو سانشيز ارتفاع الرسامين العالقين بحوالي 15 إلى 20 متراً، وقال إن "أي خطأ قد يكون قاتلاً".
وبعد ساعتين مروعتين، عاشها العالقون والمنقذون معاً، تمّ انقاذ جميع رسامي الغرافيتي، دون الإصابة بأذى أمام أعين عشرات المواطنين الفضوليين.