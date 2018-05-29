محامٍ مصري يطالب بمليار دولار كتعويض عن إصابة محمد صلاح

هدّد المحامي المصري باسم وهبة برفع طلب تعويض قيمته تصل لأكثر من مليار يورو من اللاعب سيرخيو راموس وريال مدريد. وأكد المحامي المصري أنّه تقدم ببلاغ ضد النجم الاسباني ولاعب فريق ريال مدريد، وأن الأمر نابع عن قناعته في تسبب راموس بإصابة اللاعب المصري محمد صلاح.

وخلال تصريحات أكد المحامي أنّ خروج محمد صلاح مصابًا من مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا تسبب في حزنه وحزن ملايين المصريين. وأضاف: "بمجرد انتهاء المباراة قمت بتقديم بلاغ للاتحاد الدولي لكرة القدم، وسأحاول تحريكه بشكل جنائي حال ثبوت تعمد راموس إيذاء محمد صلاح". وأكد المحامي أنه في حال ثبوت نية الإصابة لدى راموس فسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية طبقا للقانون الرياضي.

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وأشار المحامي إلى أنّ التعويضات ربما قد تصل إلى أكثر من مليار يورو، وسيقوم بدفعها نادي ريال مدريد وستكون مقابل الأضرار النفسية التي تعرض لها صلاح والأضرار النفسية التي لحقت بجمهوره، موضحا أنّ تلك التعويضات ستوجه إلى صندوق "تحيا مصر" الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي.