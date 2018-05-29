أصبح بإمكانكم الاطلاع على محتويات يورونيوز من خلال منصة جديدة.. فإليكم لمحة عن هذه المنصة الإخبارية وطريقة الحصول على مواضيعنا لحظة بلحظة..
منصة جديدة لمتابعة آخر أخبار يورونيوز..
منصة جديدة لمتابعة آخر أخبار يورونيوز..
"فليب بود" عربي
"فليب بورد" تطبيق مجاني للأجهزة المحمولة، متاحٌ على نظامي iOS و Android، ويعطي الفرصة لمستخدميه بإنشاء صفحة شخصية بحسب الموضوعات أو المصادر التي تثير اهتمامه أو يحتاجها في عمله أو حياته اليومية، سواء كانت منافذ إخبارية عبر الإنترنت أو مدونات أو محتويات من وسائل التواصل الاجتماعي.
تتواجد يورونيوز على النسخة العربية من هذا التطبيق. وكل ما عليك القيام به من أجل متابعة أخبارنا هو النقر على رمز "المكبر"، ثم البحث عن كلمة "يورونيوز"، ومن ثم النقر فوق "متابعة"، وبذلك تحصل على جميع أخبارنا ضمن شريط الأخبار الخاص بك.
تطبيق يورونيوز
للحصول على أخبارنا أول بأول على هاتفك المحمول واستلام الإنذارات العاجلة المتعلقة بآخر التطورات العالمية والأوروبية والعربية ما عليك إلا تحميل تطبيق Euronews من APPLE STORE بالنسبة للهواتف التي تعمل على نظام iOS، ومن Play STORE للأجهزة التي تعمل على نظام Android. بعد التأكد من تحميل التطبيق، ما عليكم إلا اختيار اللغة العربية.
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