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رابطة الاتحاد الأوروبي للجودو: "حركة التثبيت التي استخدمت ضد محمد صلاح ممنوعة حتى في الجودو"

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رابطة الاتحاد الأوروبي للجودو: "حركة التثبيت التي استخدمت ضد محمد صلاح ممنوعة حتى في الجودو"

رابطة الاتحاد الأوروبي للجودو: "حركة التثبيت التي استخدمت ضد محمد صلاح ممنوعة حتى في الجودو"
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الاتحاد الأوروبي للجودو يقر أن الحركة المعروفة باسم واكي غاتام في غاية الخطورة ولذلك تم إلغائها تماما من قواعد اللعبة ومعاقبة من يستخدمها أثناء المبارايات، لذلك علق الاتحاد الأوروبي لرياضة الجودو على حسابه الرسمي في تويتر قائلا "حركة رياضية تمنع في مبارايات الجودو وتنفذ في مباراة كرة قدم بل وتكون كافية للفوز بدوري أبطال أوروبا".

الحركة الرياضية المقصودة هي الطريقة التي أوقع بها اللاعب الإسباني سيرجي راموس نظيره المصري محمد صلاح أرضا في الدقيقة الخامسة والعشرين مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا التي جمعت بين نادي ليفربول الإنجليزي ونادي ريال مدريد الأسباني.

الحركة الماكرة التي رأى البعض أنها كانت متعمدة من قبل اللعب الإسباني أثارت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأيد الاتحاد الأوروبي للجودو مسألة التعمد ذاكرا تاريخ حركة تثبيت الذراع في رياضة الجودو التي من شأنها أن يسقط فيها الرياضي نظيره.

حركة واكي غاتام أو تثبيت الذراع الممنوعة في رياضة الجودو

ودون الاتحاد الأوروبي للجودو تغريدة تسخر من راموس يقول فيها "تقنية تثبيت الذراع ممنوعة في الجودو لكنها مباحة في كرة القدم للفوز بدوري الأبطال" وأضاف في نص التغريدة أن "واكي غاتام تقنية خطيرة، لهذا تمنع في الجودو.. ما رأيك أن هذا الأسلوب استخدم في دوري أبطال أوروبا السبت الماضي؟!"

راموس يعتذر في تغريدة

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