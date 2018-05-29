رابطة الاتحاد الأوروبي للجودو: "حركة التثبيت التي استخدمت ضد محمد صلاح ممنوعة حتى في الجودو"

الاتحاد الأوروبي للجودو يقر أن الحركة المعروفة باسم واكي غاتام في غاية الخطورة ولذلك تم إلغائها تماما من قواعد اللعبة ومعاقبة من يستخدمها أثناء المبارايات، لذلك علق الاتحاد الأوروبي لرياضة الجودو على حسابه الرسمي في تويتر قائلا "حركة رياضية تمنع في مبارايات الجودو وتنفذ في مباراة كرة قدم بل وتكون كافية للفوز بدوري أبطال أوروبا".
الحركة الرياضية المقصودة هي الطريقة التي أوقع بها اللاعب الإسباني سيرجي راموس نظيره المصري محمد صلاح أرضا في الدقيقة الخامسة والعشرين مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا التي جمعت بين نادي ليفربول الإنجليزي ونادي ريال مدريد الأسباني.
الحركة الماكرة التي رأى البعض أنها كانت متعمدة من قبل اللعب الإسباني أثارت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.