مليون مدخن أقلعوا عن التدخين في فرنسا عام 2017.. ما السر؟

انخفض عدد المدخنين في فرنسا، عام 2017، بشكل لافت جدا، حيث أحصت الحكومة إقلاع مليون شخص عن التدخين، فما السر وراء ذلك؟

تقول الحكومة الفرنسية إن السبب الرئيسي هو الإجراءات التي اتخذتها بهذا الشأن، من حيث زيادة أسعار التبغ، وأيضا، التعويضات التي تدفعها من أجل العلاج، بحسب موقع "آر تي إل" الفرنسي.

ويعد هذا الانخفاض في عدد المدخنين الأكبر منذ حوالي 18 عاما، يقول الموقع، ويضيف أن الانخفاض ملحوظ بشكل كبير بين فئتي الشباب والأشخاص الفقراء.

ويفسر الموقع هذه الظاهرة من خلال العملية الناجحة التي أطلقتها الحكومة تحت مسمى "شهر بلا تدخين"، وأيضا، الأسعار التي ترتفع بشكل مستمر، وتشكل نوعا "رادعا" أمام المدخنين.