قال ناشطون فلسطنيون الثلاثاء إن القوات الإسرائلية قد سيطرت سفينة كسر الحصار الفلسطينية التي انطلقت في أول رحلة بحرية فلسطينية قبل ظهر الثلاثاءمن ميناء الصيادين في مدينة غزة باتجاه أحد موانئ قبرص سعياً إلى "كسر الحصار" الإسرائيلي المحكم، المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 10 سنوات.
غزة: إسرائيل تسيطر على سفينة "الحرية" الفلسطينية
غزة: إسرائيل تسيطر على سفينة "الحرية" الفلسطينية
وبعد حفل وداعي في الميناء الصغير، شارك فيه مئات الفلسطينيين، غادر القارب الذي يقل نحو عشرين شخصاً، بينهم مرضى وطلبة جامعات، قبل ان تعترض اسرائيل سبيله وتسيطر عليه..
ورفعت الأعلام الفلسطينية على القارب الذي كتب عليه سفينة كسر الحصار والحرية.
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