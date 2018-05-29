كندا ترفع التأشيرة عن الإماراتيين

أعلن وزير الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندي أحمد حسين، الاثنين 28 مايو / أيار عن منح تسهيلات جديدة للإماراتيين، بالسماح لهم بدخل البلد دون الحاجة للتقدم بطلب الحصول على تأشيرة دخول.
الإعلان عن التسهيلات الجديدة جاء خلال اجتماع بين وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان ووزير الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندي أحمد حسين.
ومن المفروض أن يدخل القرار حيز التنفيذ في الخامس من حزيران/ يونيو القادم، وسيكون صالحا لمدة إقامة قصيرة الأمد، لا تتجاوز ستة أشهر، لكن سيتوجب على الإماراتيين الحصول على تصريح سفر إلكتروني eTA للسفر أو المرور عبر المطارات الكندية، وهو تصريح يتم الحصول عليه من مواقع الانترنت، وهو ما سيمكن السلطات الكندية من التحقق من المسافرين قبل دخولهم البلد.
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ولا يشمل هذا القرار الإماراتيين المسافرين إلى كندا بغية العمل أو الدراسة أو الإقامة حيث يتوجب عليهم في هذه الحالات التقدم بتأشيرة دخول بحسب الهدف من الزيارة.
وأكد الوزير الكندي أن هذا القرار جاء بعد تقييم شامل ودقيق للإمارات، تبين على إثره أنها تلبي كافة المعايير الكندية للحصول على الإعفاء من التأشيرة.
الجدير بالذكر أن الإمارات ألغت تأشيرة السفر عن الكنديين منذ يونيو/ حزيران العام 2013.