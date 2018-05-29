مراكب الحرية تنطلق من غزة لكسر الحصار.. وإسرائيل تعترض أحدها

في أجواء احتفالية، انطلق "مركب الحرية" ترافقه عدة قوارب، من ميناء غزة ظهر الثلاثاء متجها إلى قبرص في محاولة، هي الأولى من نوعها، لكسر الحصار الإسرائيلي من جهة البحر، لكن سرعان ما أعلن منظمو المبادرة عن سيطرة الجيش الإسرائيلي عليه.

وأفادت الوكالة الفرنسية للأنباء أن المركب الرئيسي كان يقل حوالي 20 شخصًا، وكان يرافقه عند انطلاقه من ميناء الصيادين في مدينة غزة، قوارب كانت تحمل عدد أقل من الأشخاص على متنها. وشارك مئات الفلسطينيين ضمن مراسم وداعية للأسطول المغادر.