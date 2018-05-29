صواريخ من غزة تصيب مستوطنة إسرائيلية

أسقط نظام "القبة الحديدية" الإسرائيلي المضاد للصواريخ، قذائف مورتر أُطلقت من قطاع غزة يوم الثلاثاء، بعد أن دوت صافرات الإنذار في جنوب إسرائيل لتنبيه السكان بضرورة الذهاب إلى الملاجئ.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له إن "وابلا من 25 قذيفة مورتر أُطلق تجاه عدة مدن في الأراضي الإسرائيلية. ونظام القبة الحديدية للدفاع الجوي التابع لجيش الدفاع الإسرائيلي اعترض معظم القذائف"، في وقت لم يبلغ فيه عن وقوع إصابات.

وحسب صحيفة "معاريف" فإن أصوات الانفجارات تم سماعها في مستوطنة أشكول، لافتة إلى سقوط صاروخين في مناطق مجاورة لها. وحسب تقديرات الجيش الإسرائيلي، فإن حركة الجهاد الإسلامي تقف وراء إطلاق القذائف الصاروخية، للانتقام لمقتل ثلاثة من عناصرها بالنيران الإسرائيلية في الأيام الأخيرة.

من جهتها، ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" أنه جرى إطلاق عشرات الإنذارات في عدد كبير من التجمعات الاستيطانية في محيط غزة بعد إطلاق 27 قذيفة هاون، واصفة عملية الإطلاق بأنها الأشد منذ حرب العام 2014.

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وقصف الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الأخيرة مراصد تتبع للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص ينتمون إلى الجناحين العسكريين لحركتي حماس والجهاد الإسلامي.

وقتل الاثنين أحد مقاتلي حماس بنيران دبابة إسرائيلية عند موقع حدودي، في الوقت الذي طارد فيه الجنود فلسطينيين آخرين كانا يحاولان عبور الحدود إلى داخل إسرائيل، وتمكن من الإمساك بهما.

كما اندلع حريق كبير عصر أمس في منطقة كرم أبو سالم جنوب شرقي رفح، إثر سقوط طائرة ورقية أطلقها شبان فلسطينيون، تحمل شعلة من النار على بعد مئات الأمتار من "كيبوتس" كرم أبو سالم.

وتزايدت حدة التوتر على امتداد الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة الذي تديره حركة حماس في أعقاب مسيرات فلسطينية حاشدة على مدى أسابيع على طول الحدود، للمطالبة بحق العودة إلى أراضيهم التي طردوا منها قبل خمسين عاماً، وقُتل خلالها 116 فلسطينياً على الأقل وأصيب آلاف بجروح برصاص الجيش، مما أثار موجة انتقادات خارجية وتظاهرات تضامن في كثير من العواصم الغربية، ومطالبات أوربية بالتحقيق تجاهلتها إسرائيل، كما ترافقت مع مظاهرات داخل أراضي 48 للتضامن مع غزة.