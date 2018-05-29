انتقادات لإيفانكا ترامب بسبب صورة تجمعها بابنها!

كونها ابنة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبسبب سياساته تجاه الأمريكيين الجنوبيين وغيرهم من الأقليات، فإنها في معرض للانتقادات والهجوم.

فإيفانكا نشرت يوم الأحد 27 مايو / أيار الماضي صورة لها تجمعها بابنها، البالغ من العمر سنتين، في لقطعة تظهر فيها حنانها عليه، هذه الصورة تلقت مئات التعليقات، بغالبيتها تحمل طابعا هجوميا، فالكثير منهم وجد أن هذه الصورة مستفزة، خاصة وأن مئات أطفال المهاجرين قد فُصلوا عن أسرهم من قبل سلطات الهجرة، منذ أشهر.

إيفانكا والتي تعمل كمستشارة لوالدها لم تجب على هذه الانتقادات، ولم تعلق على موقف الحكومة الأمريكية من الهجرة، مع العلم أنها كانت قد صرحت في السابق بأنها لن تعلن عن مواقفها من سياسات الإدارة الأمريكية حتى لو كانت تعارضها وتنتقدها.

النقاش احتدم على مواقع التواصل الاجتماعي، في الأيام الماضية، بعد انتشار تقارير عديدة حول طريقة التعامل مع الأطفال المهاجرين.