اتفاق في باريس بين الفصائل الليبية على إجراء انتخابات نهاية السنة

اتفقت مختلف الفصائل الليبية المجتمعة، الثلاثاء، في العاصمة باريس، على إعلان من شأنه وضع إطار عمل سياسي، لتمهيد الطريق لإجراء الانتخابات التي تدعمها الأمم المتحدة، في ديسمبر/كانون الأول المقبل لإنهاء الصراع المستمر في البلاد منذ سبع سنوات.

وكانت ليبيا قد شهدت انقسامات في أعقاب الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي في 2011، وأطاحت بالرئيس الراحل، معمر القذافي، ومنذ العام 2014 انقسمت ليبيا بين فصائل سياسية وعسكرية متنافسة، في طرابلس وفي شرق البلاد، فيما تقود الأمم المتحدة مسعى لإعادة توحيد البلاد وتنظيم انتخابات وطنية.

العمل مع الأمم المتحدة

ويهدف اجتماع باريس، الذي شارك فيه القائد العسكري في شرق ليبيا، خليفة حفتر، ورئيس الوزراء الليبي، فايز السراج، ورئيسا برلمانين متنافسين، إلى حثهم على الاتفاق على المبادئ العامة لإنهاء أزمة ليبيا، والتحرك صوب إجراء الانتخابات.

وقال إعلان سياسي مشترك مؤلف من ثماني نقاط، أصدره القادة الأربعة في ختام المؤتمر: "في إطار العملية السياسية التي يقودها الليبيون دون سواهم، والمشاركة الكاملة لجميع الأطراف الليبية المعنية، التزمنا في باريس بتاريخ 29 أيار/مايو 2018 (...) بالعمل على نحو بناء مع الأمم المتحدة، من أجل إجراء انتخابات سلمية تتحلى بالمصداقية في أقرب وقت ممكن، والتقيد بنتائج الانتخابات بعد إجرائها"، لكن، لم يتم التوقيع على الإعلان كما كان مقررا في الأصل.

ودعا الإعلان إلى السعي فورا إلى توحيد البنك المركزي الليبي وإلغاء الحكومة والمؤسسات الموازية تدريجيا، وتضمن التأكيد على الالتزام بدعم المساعي التي تبذلها الأمم المتحدة لبناء مؤسسات عسكرية وأمنية محترفة موحدة وخاضعة لمبدأ المحاسبة، فضلا عن تشجيع الحوار الذي تستضيفه العاصمة المصرية القاهرة بهذا الصدد.