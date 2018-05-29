نهاية مساعي العثور على طائرة البوينغ الماليزية المفقودة

من المقرر أن تنهي السلطات المختصة، يوم 29 مايو-أيار، عمليات البحث عن طائرة البوينغ 777، التابعة للخطوط الجوية الماليزية، بعد أكثر من أربع سنوات من الجهود العقيمة للعثور عليها، بعيد فقدانها في حادث اعتبر من أكبر ألغاز حوادث الطيران في العالم.

وكانت الطائرة تقوم بالرحلة أم أيتش 370 في طريقها من كوالالمبور إلى بكين عندما اختفت في 8 مارس-أذار 2014 ، وعلى متنها 239 راكباً معظمهم صينيون.