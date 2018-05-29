نهاية مساعي العثور على طائرة البوينغ الماليزية المفقودة

من المقرر أن تنهي السلطات المختصة، يوم 29 مايو-أيار، عمليات البحث عن طائرة البوينغ 777، التابعة للخطوط الجوية الماليزية، بعد أكثر من أربع سنوات من الجهود العقيمة للعثور عليها، بعيد فقدانها في حادث اعتبر من أكبر ألغاز حوادث الطيران في العالم.
وكانت الطائرة تقوم بالرحلة أم أيتش 370 في طريقها من كوالالمبور إلى بكين عندما اختفت في 8 مارس-أذار 2014 ، وعلى متنها 239 راكباً معظمهم صينيون.
وأنهت أستراليا والصين وماليزيا عمليات البحث في يناير-كانون الثاني من العام الماضي، مما دفع عائلات المفقودين لإطلاق حملة لجمع 50 مليون دولار لتمويل بحث خاص، بعد تعليق الجهود الرسمية في 17 يناير-كانون الثاني.
وفي مطلع هذا العام، وافقت ماليزيا على دفع حوالي 70 مليون دولار إلى شركة الاستكشاف في قاع البحر "أوشن انفينيتي" التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، إذا عثرت على الطائرة في غضون 90 يوماً. وقال وزير النقل أنطوني لوك إن سفينة البحث في المحيط، قد انتهت من البحث ضمن منطقة البحث المستهدفة في أبريل-نيسان الفائت، وطلبت تمديد المهلة حتى 29 مايو-أيار 2018.
ويعتقد المحققون أن شخصاً ما قد أوقف تشغيل جهاز إرسال طائرة البوينغ 777 قبل تحويله فوق المحيط الهندي. وقد تم جمع عدة قطع من حطام الطائرات من جزر المحيط الهندي، وعلى طول الساحل الشرقي لافريقيا، مع التأكد من العثور على ما لا يقل عن ثلاث قطع تعود إلى الطائرة المفقودة.
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