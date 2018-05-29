أظهرت لقطات من فيديوهات مصورة لمدينة إليكوت بولاية ماريلاند آثار الدمار الواضح الذي عانت منه المنطقة بسبب الفيضانات بعد أقل من عامين من تعرضها لفيضانات مماثلة.
البحث عن مفقود بعد انحسار عاصفة ألبرتو
البحث عن مفقود بعد انحسار عاصفة ألبرتو
وبقيت منطقة الشارع الرئيسي مغلقة أمس الاثنين أمام المقيمين وأصحاب الأعمال، فيما قامت فرق من السلطات والمهندسين باستطلاع آثار الفوضى المفجعة. لكن مع انحسار مياه الفيضانات، تمّ الكشف عن الأضرار التي تعرضت لها المدينة، وبات من الممكن رؤية نطاق التحدي المقبل أمام السكان والفرق الخدمية. الذين يواجهون أيضاً متاعب عمليات التنظيف والترميم بعد أن دمرت العاصفة ممتلكات ومركبات في إليكوت خلال عطلة نهاية الأسبوع.
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وقال مسؤولون إنّ العاصفة شبه الاستوائية البيرتو انحسرت بعد وصولها إلى اليابسة في فلوريدا بانياندل، بعد يوم من الفيضانات التي اجتاحت بلدة ماريلاند التاريخية، وتراجعت قوة الرياح العاصفة ألبرتو حيث انخفضت إلى 45 ميلاً في الساعة في مدينة بنما بولاية فلوريدا حسب دائرة الارصاد الجوية الوطنية.
رجل مفقود بعد عاصفة مريلاند المدمرة
ويبحث المسؤولون عن رجل واحد مفقود بعد عاصفة قوية اجتاحت ولاية ماريلاند مطلع الاسبوع، كما أكدت إدارة خدمات الإنقاذ. وقال ألان كيتلمان، المدير التنفيذي في مقاطعة هاورد، أن أولوياته المباشرة تتمثل في العثور على شخص مفقود وتقييم حالة المباني المدمرة التي تضم المتاجر والمطاعم والعائلات.
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وكان خبراء الأرصاد الجوية قد حذروا من أن تتسبب العاصفة ألبرتو في ارتفاع منسوب المياه عند مرورها بمنطقة المسيسيبي وغرب جورجيا.
وقال مسؤولون إنّ أكثر من 300 شخص تأثروا بمياه الفيضانات التي ضربت المدينة يوم الأحد.