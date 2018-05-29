هولندا: خطوة نحو الاعتراف بـ "جنس ثالث"

تمكن هولندي وُلد ثنائي الجنس، من الحصول على حق تسجيل نفسه رجلا أو امرأة في شهادة ميلاده، في خطوة نادرة نحو الاعتراف بـ"الجنس الثالث" في البلاد.

وقالت محكمة مقاطعة ليمبورغ، (جنوب): "بسبب التطورات الاجتماعية والقانونية الحالية، حان الوقت للاعتراف بنوع ثالث"، بحسب ما نقل موقع تلفزيون "بي إف إم" الفرنسي.

وكان الهولندي قد طلب من المحكمة إدراج خانة جنس ثالث في شهادات الميلاد، فيما رفض طلب مماثل من قبل شخص آخر في عام 2007 من قبل أعلى محكمة هولندية.