هولندا: خطوة نحو الاعتراف بـ "جنس ثالث"

تمكن هولندي وُلد ثنائي الجنس، من الحصول على حق تسجيل نفسه رجلا أو امرأة في شهادة ميلاده، في خطوة نادرة نحو الاعتراف بـ"الجنس الثالث" في البلاد.
وقالت محكمة مقاطعة ليمبورغ، (جنوب): "بسبب التطورات الاجتماعية والقانونية الحالية، حان الوقت للاعتراف بنوع ثالث"، بحسب ما نقل موقع تلفزيون "بي إف إم" الفرنسي.
وكان الهولندي قد طلب من المحكمة إدراج خانة جنس ثالث في شهادات الميلاد، فيما رفض طلب مماثل من قبل شخص آخر في عام 2007 من قبل أعلى محكمة هولندية.
"الجنس غير محدد"
وقال القضاة: "للسماح بالتسجيل تحت فئة ثالثة ("س" على سبيل المثال)، يلزم تعديل القانون. الكرة الآن فى ملعب المشرّع".
وأضافوا: "في الوقت الحالي، قضت المحكمة لصالح تعديل خانة الجنس في شهادة الشخص تحت مسمى ’الجنس غير محدد‘".
ومما جاء في بيان نشرته المحكمة، حول القضية: "عندما ولد هذا الشخص عام 1961، لم يكن من الممكن تحديد جنسه، وقرر الأهل تسجيله كرجل لتسهيل الأمور في ذلك الوقت".
2.0 في المئة
ويولد الناس ثنائيي الجنس مع غموض جنسي واضح، وهذا يعني وجود صعوبة في التعرف إذا ما كانت الأعضاء التناسلية ذكورية أم أنثوية.
يقدر عدد المتحولين جنسياً في هولندا بما يتراوح بين 0.2بالمئة و 2.0 بالمئة من السكان.