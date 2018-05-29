شاهد: موجة كبيرة حر تجتاح باكستان
تستمر موجة الحر التي تضرب باكستان لليوم الخامس على التوالي، وتسببت بمقتل 65 شخصا في مدينة كراتشي (جنوب)، بحسب منظمة للرعاية الاجتماعية.
وتزامنت الموجة الحارة مع انقطاع للكهرباء وحلول شهر رمضان، مع مخاوف بارتفاع عدد القتلى.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحرارة وصلت إلى 44 درجة مئوية يوم الاثنين، فيما قال فيصل إدهي، الذي يدير مؤسسة إدهي المشغلة لعدد من المشارح وخدمة إسعاف في أكبر مدن باكستان، إن أغلب الأشخاص المتوفين لقوا حتفهم في مناطق فقيرة من المدينة.
ولم يتسن الوصول لمسؤول بالحكومة للتعليق، لكن فضل الله بيشوهو وزير الصحة في إقليم السند نفى في تصريح لصحيفة محلية وقوع أي وفيات نتيجة الموجة الحارة.
ونقلت الصحيفة عن المسؤول قوله: "المستشفيات والأطباء فقط هم من يقررون سبب الوفاة سواء نتيجة ضربة شمس أم لا. أرفض تماما (ما تردد) عن وفاة أناس تأثرا بالموجة الحارة في كراتشي".
ومع ذلك فإن التقارير عن سقوط وفيات نتيجة الموجة الحارة تلك ستثير حالة من القلق وسط مخاوف من تكرار موجة مماثلة في 2015 أودت بحياة ما لا يقل عن 1300 مسن ومريض.