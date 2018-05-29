شاهد لحظات إنقاذ رسامي جداريات علقوا في المكسيك

تمكن عاملو الإنقاذ في مكسيكو سيتي من انقاذ أربعة من رسامي الجداريات، بعد أن فقدان السقالات التي كانوا يقفون عليها.
وبعد أوقات عصيبة، كان على رجال الإنقاذ خلالها أن ينزلوا إلى أسفل المبنى للوصول إلى الرسامين العالقين، وتطويقهم بأحزمة الإنقاذ، تمكنوا من إعادتهم إلى بر الأمان.
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وقدر مدير خدمة الإنقاذ غويدو سانشيز بحوالي 15 إلى 20 متراً ارتفاع الرسامين العالقين، وقال إن "أي خطأ قد يكون قاتلاً".
وبعد ساعتين مروعتين، عاشها العالقون والمنقذون معاً، تمّ انقاذ جميع رسامي الغرافيتي، دون الاصابة بأذى أمام أعين عشرات المواطنين الفضوليين.