معلمة لغة إنجليزية متقاعدة تتلقى رسالة من البيت الأبيض وتعيدها مصححة من الأخطاء

نشرت معلمة لغة إنجليزي متقاعدة، عبر "فيسبوك"، رسالة وصلتها من البيت الأبيض، وتحمل توقيع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قبل أن تعيدها مصححة من الأخطاء القواعدية والإملائية.
وكتبت المعلمة إيفونا ماسون، 61 عاما، أعلى يسار الرسالة: "هل جربتم تصحيح القواعد والأسلوب؟"، وفي أعلى اليمين: "يكتب الحرف الأول من كلمة Federal كبيرا فقط عندما تستخدم في صيغة اسم علم"، كما ذيلت الرسالة بالقول: "يا إلهي هذا خطأ!".
وبحسب ماسون، فإنها استخدمت قلهما الأحمر الخاص بالتصحيح لدى استلامها الرسالة، وشرعت بتصويب الأخطاء، قبل أن تلتقط صورة للرسالة وتنشرها عبر صفحتها على "فيسبوك".
وبحسب ما نقلت عنها صحيفة "نيويورك تايمز"، قالت ماسون: "كانت (الرسالة) مُصاغة بشكل سيء"، وأضافت: "لا أتحدث هنا عن الكتابة الضعيفة، فإذا كان بمقدور المرء فعل الأفضل فليفعل".
القواعد والأسلوب
وكانت السيدة ماسون قد أرسلت إلى ترامب خطابا تسأله فيه إذا ما كان قد زار عائلات ضحايا عملية إطلاق الرصاص التي قتل فيها 17 شخصا في باركلاند بفيلادلفيا، في شباط/فبراير الماضي.
بالمقابل، أشارت المعلمة إلى أن الرد الذي وصلها لم يطمئن مخاوفها، بل عدّد الإجراءات التي اخذت بعد الحادثة، مثل جلسات الاستماع وعقد لقاءات مع حقوقيين، وغير ذلك.
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كما أشارت ماسون إلى وجود أخطاء أخرى في الرسالة، لكنها فضلت عدم تصحيحها، بل "ركزت أكثر على القواعد والأسلوب، مثل استخدام حرف كبير في مقدمة مفردتي Nation وState".
وإلى حينه، لم يرد أي رد من قبل البيت الأبيض حول الرسالة، ولم يصدر أي تعليق.