صلاح يطير إلى إسبانيا الثلاثاء للعلاج

تحط طائرة النجم المصري، محمد صلاح، ومعها آمال الملايين من مشجعيه حول العالم، الثلاثاء، في مطار العاصمة الإسبانية مدريد، في رحلة علاجية إثر الإصابة التي لحقت به في نهائي دوري أبطال أوروبا، بحسب ما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم.
ونشر الاتحاد بيانا عبر موقع الرسمي جاء فيه أن رئيس الاتحاد، هاني أبو ريدة، سيتوجه الأربعاء، إلى إسبانيا برفقة طبيب المنتخب الوطني للقاء محمد صلاح والطاقم الطبي التابع لنادي ليفربول.
كما أشار الاتحاد إلى أن صلاح والطاقم الطبي "سيتوجهون إلى إسبانيا الثلاثاء، لخوض فترة العلاج من الإصابة التي لحقت به في نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث تم اختيار أسبانيا حسب تقديرات ورؤية الطاقم الطبي لصلاح".
وأضاف البيان: "ومن المقرر أن يعود الدكتور أبو العلا إلى بيرجمو الإيطالية في اليوم نفسه، لمباشرة دوره مع المنتخب الوطني، فيما يستمر صلاح وطاقمه الطبي هناك حتى لحاقه ببعثة المنتخب في القاهرة".
واختتم بالقول: "كان محمد صلاح قد بدأ برنامجه العلاجي أمس (الأحد)، حيث أكد في اتصال هاتفي مع الجهاز الفني والإداري للمنتخب على روحه العالية، وتصميمه على العودة سريعا إلى صفوف المنتخب".
وأصيب "الفرعون" في المباراة إثر احتكاك مع مدافع ريال مدريد الإسباني، سيرجيو راموس، واُضطر للخروج قبل مرور نصف ساعة على بدء الشوط الأول.
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ويخشى عشاق صلاح، لا سيما المصريون، من عدم تمكنه من الالتحاق بالمنتخب الوطني، الذي يشارك في نهائيات كأس العالم في روسيا، انطلاقا من منتصف الشهر القادم، حزيران/يونيو.