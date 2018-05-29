أمر وزير الزراعة البوروندي بوضع عشرة حمير وهبتهم فرنسا لبوروندي في إطار مشروع تموله في الحجر الصحي.
عشرة حمير تشعل أزمة دبلوماسية بين فرنسا وبوروندي !
عشرة حمير تشعل أزمة دبلوماسية بين فرنسا وبوروندي !
وتمّ شراء الحمير من تنزانيا ووضعت تحت تصرف سكان إحدى القرى في منطقة جيتيغا، وذلك لمساعدة النساء والأطفال على نقل المنتجات الزراعية والماء وخشب التدفئة.
وأثار هذا المشروع جدلاً واسعاً في الأوساط الحكومية البوروندية، حيث اعتبرت شخصيات مقربة من السلطة هذه الهبة "إهانة" للبلاد، كما اعتبرت أن هذا النوع من الحمير يرمز إلى "الجهل والغباء" في اللغة الفرنسية.
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وأشار وزير الزراعة الفرنسي في تغريدة له على تويتر إلى أن المشروع تم في إطار عمل إحدى المنظمات غير الحكومية في بوروندي وقامت فرنسا بدعم وتمويل المشروع، وقال إنه تم احترام كل الإجراءات حسب معلوماته.
وقال دبلوماسي أوروبي فضّل عدم الكشف عن هويته إن فرنسا تدفع ثمن بيانها الذي انتقد الاستفتاء الأخير الذي يسمح للرئيس البوروندي بالبقاء في منصبه حتى عام 2034، بالإضافة إلى زيارة رئيس رواند إلى فرنسا في الوقت الذي تشهد فيه علاقات بوروندي وراوندا توتراً كبيراً.
ووصف الدبلوماسي الجدل الحاصل حول الموضوع "بالتسييس المفرط" للمشروع، وأكد أن ذلك سينعكس بشكل سلبي على الفلاحين الذين كانوا سيتسفيدون من إدخال ألف حيوان إلى المنطقة.
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ودخلت بوروندي في أزمة سياسية خطيرة منذ ترشح نكورونزيزا لولاية ثالثة في نيسان/ أبريل عام 2015 .
ويتهم النظام البوروندي بانتهاكات لحقوق الإنسان ويشهد عزلة على الساحة الدولية.