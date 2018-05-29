دماغك سيأكل نفسه إن لم تنم جيداً !

حاجة جسم الإنسان للنوم تتعدى مجرد تجديد مستويات الطاقة باستمرار، في الحقيقة إن حالة الدماغ تتغير أثناء النوم من أجل التخلص من المخلفات السامة الناتجة عن النشاط العصبي للجسم.

وأثبتت الدراسات أن نقص النوم المزمن يؤثر على عملية التخلص من المخلفات الضارة، حيث يقوم الدماغ بالتخلص من جزء من الخلايا العصبية والوصلات المشبكية عوضاً عن طرد البقايا السامة، كما أظهرت الدراسات أن محاولة تعويض نقص النوم لاحقاً لا يساعد في معالجة الضرر الذي حدث في الأعصاب سابقاً.