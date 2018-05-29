التحالف الدولي بقيادة السعودية يضيّق الخناق على مدينة الحديدة اليمنية

أشارت مصادر مطلعة داخل التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية إلى أنّ القوات التي يدعمها التحالف تضيق الخناق على مدينة الحديدة الساحلية في اليمن. ولم تعطي تلك المصادر معلومات بشأن اعتماد خطط لتنفيذ هجوم من أجل انتزاع السيطرة على المدينة، لكنها أكدت أنّ قوات التحالف تقترب من السيطرة على مدينة الحديدة، التي تضمّ أهم الموانئ اليمنية.

واعتبر المتحدث العقيد تركي المالكي في إفادة صحفية بالعاصمة السعودية الرياض أنّ مدينة الحديدة باتت على بعد 20 كيلومترا وإن العمليات مستمرة. كما أوضحت مصادر عسكرية أنّ قوات التحالف وصلت إلى منطقة الدريهمي الريفية، التي تبعد بحوالي 18 كيلومترا من ميناء الحديدة.