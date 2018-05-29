وقفة احتجاجية للمطالبة بحرية الإفطار في تونس

نظم ناشطون من المجتمع المدني، الأحد الماضي، وقفة احتجاجية بالقرب وزارة الداخلية وسط العاصمة تونس للتعبير عن اعتراضهم على قرار إغلاق المقاهي والمطاعم في النهار خلال شهر رمضان. وأقدم عدد من المشاركين في الوقفة على شرب الماء أو تدخين السجائر في حركة تهدف إلى التأكيد على أهمية ضمان حرية الأقليات بالتمتع بحياة طبيعية خلال شهر الصيام لدى المسلمين.

وقال أحد الناشطين المشاركين في التجمع: "هذه الوقفة تجري للمرة الثانية. احتجاجا على توقيف المفطرين وإغلاق المطاعم، وتعطيل سير الحياة الطبيعية بالنسبة للمفطرين". وأكد هذا المتظاهر الذي يرتدي قميصا يرفع شعار حملة #مش_بالسيف : "إنه لم يحصل تضييق من قبل السلطات على المظاهرة"، معتبرا أن التجمع كان "ناجحا".