إيقاف مسلسل أمريكي بسبب تغريدة عن المسلمين والقردة

أوقفت قناة ABC الأمريكية عرض المسلسل الكوميدي "روزان" بعد تغريدة اعتبرت عنصرية، من قبل روزان بار نجمة المسلسل، حيث قارنت المستشارة السابقة في البيت الأبيض فاليري جاريت صاحبة البشرة السوداء، بكوكب القرود والمسلمين.

التغريدة التي تسببت بقوف العرض

الإيقاف المفاجئ للعمل، والذي بدأ منذ فترة وجيزة عرض موسمه الثاني، حيث حصل على تقييم عالي من حيث نسب المشاهدة، حتى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد وجه تحية للقائمين على العمل كونه تمكن من جذب المشاهدين.