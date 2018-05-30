هبوط اضطراري هو الثاني خلال أسبوعين لطائرة صينية بسبب تشقق النوافذ

للمرة الثانية خلال أسبوعين تتكرر حوادث الهبوط الاضطراري لطائرات الركاب الصينية، بسبب حالات تشققات أو خلع في النوافذ. فقد قالت وسائل الإعلام الصينية الرسمية إن طائرة تابعة لشركة "كابيتال إيرلاينز" كانت تقوم برحلة من الصين إلى فيتنام، اضطرت للعودة بعد ظهور تشققات في إحدى نوافذها.
والطائرة هي من طراز إيرباص حسب موقع فلايت رادار 24 الذي يتابع حركة الطائرات، وهي تابعة لشركة "كابيتال إيرلاينز" ومقرها بكين والشركة بدورها تابعة لمجموعة "إتش.إن.إيه".
ولم ترد أي من شركتي إيرباص أو "كابيتال إيرلاينز" على طلبات للتعليق حول الأمر.
وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا اليوم: "إن الرحلة رقم جيه دي 421 من مدينة هانغتشو بشرق الصين إلى نها ترانج على الساحل الفيتنامي عادت بعد ساعة من إقلاعها بعد ظهر الثلاثاء.
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ونقلت الوكالة عن بيان للشركة أن " شقوقاً ظهرت في نافذة، ولكن ليس في الزجاج الأمامي كما قال بعض الركاب".
وأظهر تسجيل مصور نشر على وسائل تواصل الاجتماعي في الصين أحد أفراد طاقم الطائرة وهو يبلغ الركاب بوجود شقوق في الزجاج الأمامي.
يأتي هذا بعد أسبوعين من حادثة مماثلة، حين هبطت طائرة صينية تابعة لخطوط طيران سيتشوان، اضطرارياً، يوم 14 مايو-أيار بمدينة تشنغدو جنوب غربي البلاد، بعد أن تسببت الرياح في انفصال زجاج الجانب الأيمن من قمرة القيادة.